Системы ПВО в Севастополе уничтожили все вражеские беспилотники | 360°

Армия 29 октября 2022, 10:48 Системы ПВО в Севастополе уничтожили все вражеские беспилотники Системы ПВО в Севастополе уничтожили надводный беспилотник и сбили все вражеские БПЛА РИА "Новости"

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Системы ПВО в Севастополе уничтожили надводный беспилотник и сбили все вражеские БПЛА. Атака длилась несколько часов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня, начиная с 04:30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — подчеркнул он.

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По предварительным данным, помимо БПЛА военные уничтожили в акватории надводный беспилотник.

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Губернатор обратил внимание, что все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на улице Хрулева, которое находится рядом с морем, от громкого звука лопнуло оконное стекло.

Рейд Севастопольской бухты по-прежнему временно закрыт.

«Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу — сообщим», — написал Развожаев.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот атакуют дроны в Севастопольской бухте. Правительство Севастополя сообщило о временном перекрытии бухты, паромы не ходят. Американский разведывательный беспилотник засекли в районе Крыма утором 29 октября.