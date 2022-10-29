Системы ПВО в Севастополе уничтожили все вражеские беспилотники | 360°

29 октября 2022, 10:48
Системы ПВО в Севастополе уничтожили все вражеские беспилотники
Системы ПВО в Севастополе уничтожили надводный беспилотник и сбили все вражеские БПЛА
Системы ПВО в Севастополе уничтожили надводный беспилотник и сбили все вражеские БПЛА. Атака длилась несколько часов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Сегодня, начиная с 04:30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — подчеркнул он.
Реклама
По предварительным данным, помимо БПЛА военные уничтожили в акватории надводный беспилотник.
Реклама
Губернатор обратил внимание, что все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на улице Хрулева, которое находится рядом с морем, от громкого звука лопнуло оконное стекло.
Рейд Севастопольской бухты по-прежнему временно закрыт.
«Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу — сообщим», — написал Развожаев.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот атакуют дроны в Севастопольской бухте. Правительство Севастополя сообщило о временном перекрытии бухты, паромы не ходят. Американский разведывательный беспилотник засекли в районе Крыма утором 29 октября.
Беспилотники
Севастополь
Реклама
Реклама