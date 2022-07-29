Россияне и гости из Средней Азии погибли в сгоревшем хостеле на юге Москвы

В пожаре на улице Алма-Атинской в Москве погибли восемь человек. Трое из них — россияне, остальные приехали из Средней Азии, сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах.

«Предварительно, среди погибших — три россиянина, остальные из стран Средней Азии», — сказал он.

Пожар произошел в ночь на 29 июля в доме на улице Алма-Атинской, 7 корпус 2. На первом этаже находился хостел. Возможной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Пожарная сигнализация не сработала, а на окнах стояли решетки.

Прокуратура Москвы начала проверку. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Владельца хостела уже привлекали за грубые нарушения требований пожарной безопасности.