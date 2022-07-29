Стали известны подробности пожара в хостеле в Москве

Восемь человек погибли и еще четверо получили травмы в результате пожара, который произошел в хостеле на юго-востоке Москвы. «360» собрал всю известную на данный момент информацию об инциденте.

Возгорание произошло вечером 28 июля на первом этаже многоэтажного дома, который находится по улице Алма-Атинской, 7, корпус 2. Прибывшие на место спасатели успели вывести одного человека со второго этажа. Тогда же стало известно о погибших.

Оказалось, что здесь находится хостел. При этом на всех окнах есть решетки. По мнению врио начальника столичного ГУ МЧС Андрея Румянцева, это и привело к гибели людей.

Сигнализация на сработала

На объекте была установлена пожарная сигнализация «Стрелец»Мониторинг», но она по какой-то причине не сработала. Причины будут устанавливать правоохранительные органы. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

На месте пожара также работала комиссия Центрального аппарата МЧС РФ. Действия пожарных в ходе тушения возгорания в хостеле назвали грамотными и профессиональными.

Позднее выяснилось, что в сгоревшем хостеле неоднократно находили нарушения. С 2019 по 2022 годы надзорные органы проверяли объект, выписывая предписания и предупреждения.

Возможной причиной пожара считают неисправность электрооборудования. Люди, находившиеся в хостеле, отравились угарным газом. В настоящий момент возгорание, охватившее 150 квадратных метров, полностью ликвидировано.