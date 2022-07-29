Владельца сгоревшего хостела в Москве наказывали за нарушение требований пожарной безопасности

Проверка показала, что владельца хостела на улице Алма-Атинской, 7 уже привлекали к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Инспекторы находили грубые нарушения, сообщила прокуратура Москвы.

«Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности», — сообщили в надзорном ведомстве.

Юрлицо привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Пожар в хостеле на первом этаже дома по улице Алма-Атинской, 7 корпус 2 произошел в ночь на 29 июля. Погибли восемь человек. Общая площадь хостела достигает 650 квадратных метров, огонь распространился на 150 квадратных метров. Возможная причина возгорания — неисправность электрооборудования.