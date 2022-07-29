Появились фото из сгоревшего хостела на юге Москвы

Пожарные потушили огонь в здании хостела на улице Алма-Атинской, 7 корпус 2, где находился хостел. Погибли восемь человек. Прокуратура Москвы показала фото из обгоревшего здания.

Пожар произошел ночью 29 июля. Сигнализация не сработала, площадь возгорания достигла 150 квадратных метров. Жители соседних домов опубликовали видео сильного задымления и открытого огня из здания.

Возгорание локализовали, а затем ликвидировали. Погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Свою проверку начала прокуратура Москвы.