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    29 июля 2022, 01:22

    Возможной причиной пожара в хостеле в Москве назвали неисправную проводку

    Неисправная проводка могла привести к пожару в хостеле в Москве

    Юлия Шелковенко

    Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на юго-востоке Москвы, где находился хостел. Возможной причиной пожара считается неисправность электрооборудования, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

    Возможной причиной пожара в хостеле в Москве назвали неисправную проводку

    Инцидент произошел 28 июля на первом этаже здания, расположенного по адресу Алма-Атинская, 7, корпус 2. Площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров.

    В результате пожара погибли 8 человек, еще 3 получили ожоги. На месте находятся спасатели и сотрудники скорой помощи. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. В Сети появилось видео с места пожара.