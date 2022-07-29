Возможной причиной пожара в хостеле в Москве назвали неисправную проводку

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на юго-востоке Москвы, где находился хостел. Возможной причиной пожара считается неисправность электрооборудования, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел 28 июля на первом этаже здания, расположенного по адресу Алма-Атинская, 7, корпус 2. Площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров.

В результате пожара погибли 8 человек, еще 3 получили ожоги. На месте находятся спасатели и сотрудники скорой помощи. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. В Сети появилось видео с места пожара.