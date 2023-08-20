Важное 20 августа 2023, 12:10 Роскосмос потерял связь со станцией «Луна-25» Роскосмос сообщил, что «Луна-25» разбилась о поверхность Луны NASA

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Роскосмос потерял связь с автоматической станцией «Луна-25». Она столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли, сообщила пресс-служба госкорпорации.

В субботу, 19 августа, специалисты планировали произвести выдачу импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.

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«Около 14:57 московского декретного времени связь с КА „Луна-25“ прервалась», — указали в сообщении.

Меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа не дали результатов.

«В связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА „Луна-25“ перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — заявили в Роскосмосе.

Накануне, 19 августа, госкорпорация сообщила о нештатной ситуации на борту «Луны-25». Из-за этого станция не перешла на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

Успешный запуск «Луны-25» с космодрома Восточный состоялся 11 августа в 02:10. Это стало первым полетом российской станции на естественный спутник Земли за почти полвека.

В среду, 16 августа, госкорпорация объявила, что станция вышла на орбиту Луны. Роскосмос обнародовал первые результаты работы приборов на аппарате.