Важное 19 августа 2023, 18:45 Нештатная ситуация произошла на борту «Луны-25» Роскосмос сообщил о нештатной ситуации на борту станции «Луна-25» NASA

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Из-за нештатной ситуации автоматическая станция «Луна-25» не смогла перейти на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом информировала пресс-служба Роскосмоса.

Импульс для перехода выдали 19 августа в 14:10 в соответствии с программой полета.

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«В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — уточнили в госкорпорации.

Специалисты группы управления анализируют ситуацию. Что именно произошло, пока не сообщается.

«Луну-25» запустили с космодрома Восточный 11 августа. Во время запуска ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» отработала в штатном режиме. Это первый полет российской станции на Луну за почти полвека.

Позже, 16 августа, стало известно, что станция вышла на орбиту естественного спутника Земли. Роскосмос уже поделился первыми результатами работы приборов на аппарате «Луна-25».