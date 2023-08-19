Наука 19 августа 2023, 15:31 Роскосмос поделился первыми результатами работы приборов на аппарате «Луна-25» Роскосмос: ученые озвучили первые результаты с приборов станции «Луна-25» Роскосмос

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Автоматическая станция «Луна-25», находящаяся на орбите вокруг естественного спутника Земли, провела несколько включений приборов. Первые результаты исследований опубликовали в пресс-службе Роскосмоса.

«Во время полета было проведено несколько включений научной аппаратуры, созданной в ИКИ [Институте космических исследований] РАН», — указали в заявлении.

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В госкорпорации указали, что нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зафиксировал в энергетическом спектре гамма-лучей самые интенсивные линии химэлементов грунта Луны.

На орбите спутника Земли впервые включили ионный анализатор АРИЕС-Л. С его помощью изучили взаимодействие солнечного ветра и лунной поверхности. Полученные данные помогли ученым выбрать оптимальный режим работы на Луне для измерения энергетических спектров частиц.

Сотрудники ИКИ и Московского государственного университета геодезии и картографии обработали два снимка спутника Земли, которые сделали 17 августа посадочные камеры системы СТС-Л. На фото запечатлен кратер Зееман.

«Детальные фотографии показывают, что дно кратера испещрено более мелкими кратерами», — подчеркнули в пресс-службе.

Станцию «Луна-25» запустили с космодрома Восточный 11 августа. За процессом вживую наблюдала девочка из Старой Руссы, которую пригласил глава госкорпорации Юрий Борисов.