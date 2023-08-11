Общество 11 августа 2023, 04:26 Глава Роскосмоса пригласил в отряд космонавтов девочку, просившую Путина побывать на Восточном Роскосмос пригласил в отряд космонавтов девочку, просившую Путина побывать на Восточном РИА «Новости»

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Российская школьница из Старой Руссы получила от главы Роскосмоса Юрия Борисова приглашение в будущем попробовать свои силы в отряде космонавтов. Она стала одной из тех, кто присутствовал на запуске автономной станции «Луна-25» в Амурской области после того, как в июле лично попросила президента Владимира Путина посетить космодром Восточный. Об этом сообщил ТАСС.

«Учись, осваивай знания, пользуясь нашими личными связями, я зарезервирую тебе место в будущем отряде космонавтов, так что, если здоровье позволит и желание будет, будем ждать в нашей семье», — сказал Борисов.

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Он также подарил девочке сувениры — макет ракеты «Союз-2» и шеврон, где изображен талисман миссии.

Ранее школьница дважды становилась победительницей Национальной технологической олимпиады Junior в сфере «Технологии для космоса». Восточный — не первый ее космодром. Она уже побывала на «Байконуре» в Казахстане.

Ракета «Союз 2.1б» с российской лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 02:10. Это первый полет на Луну в современной России и первая в истории станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли.