Технологии 16 августа 2023, 16:03 «Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли Роскосмос объявил о выходе аппарата «Луна-25» на орбиту спутника Земли РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская станция «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Вывод на орбиту обеспечили двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое длилось 243 секунды, а второе — 76 секунд», — заявили в государственной корпорации.

Реклама

В ведомстве подчеркнули, что в истории современной России на орбиту Луны отечественная автоматическая станция вышла впервые.

«Связь с „Луной-25“ устойчивая, все системы функционируют в штатном режиме. Начались сеансы по измерению текущих навигационных параметров», — добавили в Роскосмосе.

Станцию «Луна-25» запустили с космодрома Восточный 11 августа. За процессом вживую наблюдала девочка из Старой Руссы, ее пригласил глава корпорации Юрий Борисов.

Ранее Институт космических исследований опубликовал первые кадры, полученные с «Луны-25», писал RT.