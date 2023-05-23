Важное 23 мая 2023, 17:42 Режим контртеррористической операции отменили в Белгородской области Губернатор Гладков объявил об отмене режима контртеррористической операции РИА «Новости»

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Введенный в Белгородской области режим контртеррористической операции отменили менее чем через сутки после стабилизации ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области», — написал он.

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Режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности жителей ввели в Белгородской области в минувший понедельник, 22 мая, во время нападения группировки украинских диверсантов на Грайвороновский городской округ.

Губернатор Гладков отметил, что на время КТО в регионе станут действовать специальные меры и ограничения для жителей, включая внеплановые проверки документов и приостановку работы опасных производств.

Перед нападением на российский регион украинские диверсанты провели массированный обстрел пограничного контрольно-пропускного пункта «Козинка», а после на боевой технике ворвались в села городского округа.

В противостоянии иностранным боевикам принимали участие российские военные, бойцы Росгвардии и пограничной службы ФСБ.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе КТО уничтожили более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки группы выдавили на территорию Украины, где ликвидировали дополнительными ударами.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со ссылкой на данные Минздрава сообщил, что ранения различной степени тяжести в результате нападения украинских диверсантов получили восемь мирных жителей.