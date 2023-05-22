Происшествия 22 мая 2023, 19:12 Ранения при атаке украинских боевиков получили восемь жителей Белгородской области Губернатор Гладков заявил о восьми раненных в результате атаки украинской ДРГ жителях РИА «Новости»

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Медицинская помощь потребовалась восьми раненым жителям Белгородской области после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом в ходе прямого эфира заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что жертв среди населения в результате нападения украинских боевиков на российский регион нет.

«Восемь человек у нас ранены. По данным Министерства здравоохранения и Министерства обороны, погибших среди мирных жителей нет. Ситуация остается напряженной», — заявил Гладков, комментируя нападение на Грайвороновский городской округ.

Губернатор напомнил, что с понедельника, 22 мая, в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, который предусматривает достаточно большое количество ограничений для жителей.

В сообщении правительства говорится, что сотрудники силовых органов региона вправе проверять документы для проверки личности прохожих. При отсутствии удостоверений человека могут забрать в отдел. Все телефонные переговоры и передача информации через интернет взята под контроль.

Транспорт организаций и жителей могут забирать для перевозки раненых или преследования подозреваемых в терроризме. Жителей уязвимых территорий переселят в безопасные районы. Силовики и военные, принимающие участие в КТО, могут без уведомления заходить в жилые дома и на земельные участки. Все транспортные средства при въезде в регион станут досматривать.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о шести пострадавших. Мужчина и женщина получили минно-взрывные ранения в ходе утреннего обстрела села Глотово, входящего в Грайвороновский городской округ. Еще три человека пострадали в окружном центре. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одна жительница получила ранение руки, но помощь ей оказали на месте.

После проникновения группировки украинских боевиков в Грайвороновский округ на место прибыли российские военные, бойцы Росгвардии и сотрудники пограничной службы ФСБ России. Губернатор Гладков заявил, что они продолжают выполнять поставленные задачи, зачищая российский регион от противника.