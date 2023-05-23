Происшествия 23 мая 2023, 15:28 Момент уничтожения украинских террористов в Белгородской области сняли на видео Минобороны показало кадры ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области

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Удары по проникнувшим на территорию Белогородской области украинским террористам нанесли авиация и артиллерия российских войск в рамках действующей на территории региона контртеррористической операции. Кадрами с места поделилось Минобороны России.

На видео по колоннам военной техники наносили удары с самолетов. В кадр попали взрывы помещений, которые заняли боевики. В конце виден небольшой отрывок массированной перестрелки.

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков напомнил, что группа украинских диверсантов пересекла границу после интенсивных обстрелов пункта пропуска «Козинка» и населенных пунктов, входящих в Грайвороновский городской округ. Он подчеркнул, что вторжение в российский регион осуществило подразделение украинского националистического формирования.

Российские военные при поддержке пограничных подразделений Западного военного округа уничтожили более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки боевиков отбросили на территорию Украины, где ликвидировали продолжительными ударами.

Группа украинских боевиков проникла на территорию Грайвороновского округа Белгородской области в минувший понедельник, 22 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что к поимке и ликвидации боевиков подключились военные, бойцы Росгвардии и пограничной службы ФСБ.

Он добавил, что ранения различной степени тяжести в результате атаки диверсантов получили восемь мирных жителей, семь из которых доставили в больницу. Гладков заявил, что ситуация в регионе напряженная, но всех украинских боевиков выдворят с территории и уничтожат. Также он объявил о введении в Белгородской области режима контртеррористической операции в связи со сложившейся обстановкой.