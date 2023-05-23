23 мая 2023, 14:14
Более 70 украинских террористов уничтожили в ходе КТО в Белгородской области
Минобороны: более 70 украинских террористов уничтожены в ходе КТО в Белгородской области
Более 70 украинских террористов, прорвавшихся в Белгородскую область, уничтожили. Об этом заявили в Минобороны.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, киевский режим перешел к террористическим акциям против мирных россиян после поражения в Артемовске.
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Он подчеркнул, что на территорию Грайворонского района Белгородской области 22 мая вторглось подразделение украинского националистического формирования. Этому предшествовали интенсивные артиллерийские обстрелы международного пункта пропуска Козинка, а также ряда других гражданских объектов.
В ходе контртеррористической операции украинские нацформирования заблокировали и разгромили, заключил Конашенков.
Режим КТО ввели в регионе 22 мая. Об этом сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что на регион параллельно шла массированная информационная атака с целью запугать население.
Минобороны РФ
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