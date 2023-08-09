Происшествия 09 августа 2023, 18:03 Режим ЧС ввели в Сергиевом Посаде Режим ЧС ввели в Сергиевом Посаде по результатам заседания мобильного штаба Телеканал «360»

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В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС. Об этом сообщила заместитель главы администрации городского округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

По ее словам, подобное решение позволит собрать, систематизировать и проанализировать данные, а также привлечь дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.

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В администрации округа уточнили, что режим ЧС вводится для защиты местных жителей, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций.

Днем в среду, 9 августа в Сергиевом Посаде на складе, принадлежащем частной компании, прогремел взрыв. Получившее повреждения помещение находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ). Также от ударной волны в некоторых жилых домах выбило стекла. По последним данным, порядка 56 человек получили травмы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал оказать помощь пострадавшим в результате взрыва.

В администрации округа подтвердили информацию о том, что одна из получивших травмы скончалась в районной больнице. Жертвой оказалась женщина 1978 года рождения, которая работала в цехе № 54 ЗОМЗ.