Важное 09 августа 2023, 16:45 Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 56 — губернатор Воробьев Губернатор Воробьев: за медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек

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Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 56. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Всего за медицинской помощью обратились 56 человек, 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. <…> Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

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По словам губернатора Воробьева, на месте работают около 160 спасателей и силовики, которые будут выяснять точную причину взрыва. Под завалами по-прежнему могут оставаться люди, констатировал Андрей Воробьев. Он напомнил, что троих уже извлекли, они в тяжелом состоянии.

По словам главы Подмосковья, спасателям потребуется около 12 часов на завершение разбора завалов.

Власти региона получили около 100 обращений от жителей, в квартирах которых выбило стекла взрывной волной. Пострадало 36 многоэтажек, сейчас управляющие компании осуществляют в них обход. Четыре местных жителя сообщили о повреждении автомобилей.

Кроме того, по словам Андрея Воробьева, оказались частично разрушены две школы — № 19 и № 21, СК «Луч» и магазин.

Губернатор поручил как можно скорее устранить последствия взрыва и пообещал, что «всем людям обязательно помогут».