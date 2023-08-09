Важное 09 августа 2023, 16:40 «Сделаем от сердца». Губернатор — о восстановлении имущества после взрыва в Сергиевом Посаде Воробьев объяснил планы по восстановлению имущества после взрыва в Сергиевом Посаде Автор фото: Дмитрий Белицкий

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Остекление окон нескольких жилых домов выбило волной крупного взрыва в цехе в Сергиевом Посаде. Не подлежат восстановлению некоторые автомобили, находившиеся рядом. Подмосковье окажет поддержку и рассмотрит все обращения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Где-то остекление, где-то рамы. Много вопросов по имуществу, в частности автомобилей. У большинства жителей страховка ОСАГО — будем смотреть, как помогать. Некоторые машины, которые прилегали к цехам, восстановлению не подлежат», — сказал Андрей Воробьев в эфире «России 24».

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Ударная волна частично разрушила спортивный комплекс с бассейном и задела котельную, расположенную рядом с цехом пиротехники, где случился взрыв.

«Сейчас мы закончили и встречи, и посещение эпицентра взрыва, и госпиталя. Будем разбираться. Наша задача, наша миссия — помогать. И мы это будем обязательно делать от всего сердца», — заверил Андрей Воробьев.

Автор фото: Дмитрий Зайчиков Автор фото: Дмитрий Зайчиков Автор фото: Дмитрий Зайчиков Автор фото: Дмитрий Зайчиков Автор фото: Дмитрий Зайчиков

На разбор завалов, по его словам, уйдет минимум 12-14 часов. За медицинской помощью обратились уже 52 пострадавших, шестеро находятся в реанимации. Они получают всю необходимую помощь.

Взрыв произошел на складе пиротехники Загорского завода утром 9 августа. Всех работников предприятия и детский сад поблизости экстренно эвакуировали.