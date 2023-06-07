Важное 07 июня 2023, 09:03 Режим ЧС из-за повреждения Каховской ГЭС распространили на всю Херсонскую область Режим ЧС ввели в Херсонской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Из-за последствий повреждения Каховской ГЭС режим чрезвычайной ситуации ввели на территории всей Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В Херсонской области введен режим функционирования „чрезвычайная ситуация“», — сказал собеседник агентства.

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Режим ЧС в Новокаховском городском округе ввели 6 июня, через несколько часов после повреждения Каховской ГЭС. На помощь в Херсонскую область выдвинулась аэромобильная группировка спасателей из Крыма и три оперативные группы. Главное управление МЧС России по Херсонской области сообщило, что из-за разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС образовался прорыв, через который случился перелив воды из водохранилища.

Село Корсунка ушло под воду, улицы Новой Каховки тоже затопило. Семь человек пропали без вести. Американские СМИ показали спутниковые снимки места повреждения плотины.