Важное 06 июня 2023, 12:00 Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новой Каховке Режим чрезвычайной ситуации и местный уровень реагирования объявили в Новой Каховке РИА «Новости»

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Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев ввел режим чрезвычайной ситуации после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Он начал действовать с полудня 6 июня, сообщила пресс-служба администрации.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации <…> на территории Новокаховского городского округа с 12:00 6 июня 2023 года», — поручил глава администрации.

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Режим ЧС затронет работу органов управления и сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Леонтьев установил местный уровень реагирования, поручил привлечь силы и средства на защиту жилфонда, объектов инфраструктуры и дорог, а заместителям вместе с МЧС — организовать устранение последствий подтопления.

Жителей прибрежных населенных пунктов — села Корсунки и поселка городского типа Днепряны — начали эвакуировать. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что произошел неконтролируемый сброс большого, но не критичного объема воды, и удар по Каховской ГЭС не помешает военным защищать левобережье Днепра.