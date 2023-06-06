Происшествия 06 июня 2023, 22:06 Появились спутниковые снимки разрушенной плотины Каховской ГЭС NYT показала снятые со спутника детали разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции

Читать 360tv в

Снятые со спутника кадры с плотиной Каховской гидроэлектростанции, сделанные до и после атаки украинских военных опубликовала газета The New York Times. В распоряжении редакции оказались снимки самого высокого разрешения, сделанные компанией Planet Labs. Небольшие фотографии, снятые с разницей в два дня, фирма опубликовала на своей странице в Twitter.

На более раннем снимке видно, что плотина удерживала огромные потоки воды. На фотографии, сделанной во вторник, 5 июня, можно увидеть, что часть дамбы рухнула, а потоки прорывают и топят все вокруг.

Реклама

Всего в плотине видны три прорыва. Также можно заметить, что здание гидроэлектростанции, стоящее на самой верхней части, раскололось.

«На этих снимках запечатлено протекание воды через плотину Новая Каховка на юге Украины. Плотина перерезает украинскую реку Днепр, сдерживая огромный резервуар воды. Прорыв плотины представляет собой гуманитарную и экологическую катастрофу», — подписали фото владельцы спутников.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала последствия разрушения Каховской станции масштабной катастрофой гуманитарного и экологического характера.

Она пояснила, что в результате действия украинских властей затоплены оказались несколько населенных пунктов, из которых сейчас эвакуируют людей. Самый большой ущерб понесет сельскохозяйственная отрасль региона, потому что водохранилище после разрушения плотины опустеет. Нарушение экологического баланса произойдет в устье Днепра, куда попадут воды, прошедшие через улицы и городскую инфраструктуру.

Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские власти нанесли удар по плотине, чтобы отвести войска от Херсонского направления для еще одной неудачной попытки контрнаступления. В затопленном регионе проще удерживать оборону малыми силами.