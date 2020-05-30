Рэпер T-Killah пришел на помощь к жителям затопленного СНТ в Нахабине. Видео

Помощь жителям затопленного СНТ «Речное» в Нахабине пришла откуда не ждали. На надувной лодке в виде красного попугая на место приплыл рэпер T-Killah (Александр Тарасов). В качестве весла исполнитель использовал доску. Заплыв артиста попал в объектив камеры.

«Я иду оказывать материальную помощь людям, у которых там сейчас потоп», — заявил T-Killah корреспонденту «360».

Судя по всему, доска оказалась не очень удачной заменой веслу. Артист использовал ее сначала в качестве шеста, отталкиваясь от дна, а после в качестве швартовочного каната. Он протянул доску женщине около калитки, которая подтянула лодку к себе.

Подтопление в СНТ началось ночью. Сильные дожди привели к тому, что река Нахабинка вышла из берегов и начала заливать улицы. Местные жители рассказали, что уровень воды достигал второго этажа дома. В СНТ приехала глава городского округа Эльмира Хаймурзина. Она рассказала, что это место часто страдает от подтоплений. Еще вечером специалисты провели работу, чтобы не допустить прихода большой воды. Но ночной ливень свел всю подготовку на нет.

Хаймурзина отметила, что сейчас главное — обеспечить безопасность граждан. Если в дома вернуться нельзя, то уже есть договоренность с гостиницей. Сейчас специалисты следят за плотинами и коммуникациями, но пока все работает в штатном режиме.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что в основном пострадали участки, которые находятся в низине. Он успокоил жителей, что опасности для их жизни нет. Администрация городского округа готова оказать любую помощь всем пострадавшим от стихии.

Для ликвидации последствий подтопления на место прибыли автоцистерны, которые начали откачивать воду с затопленных улиц. Сколько именно продлится эта работа, пока не известно.

С проблемой разлива реки столкнулись сегодня и жители СНТ «Дубрава» городского округа Истра. Но там ситуация оказалась решаемой. Трубы по отведению паводковых вод под мостами оказались засорены. После того, как их прочистили, уровень подтопления снизился. К вечеру вода должна уйти полностью.