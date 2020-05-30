Воду из затопленного СНТ в Нахабине начали откачивать автоцистернами

Вышедшая из берегов после обильных дождей река Нахабинка в городском округе Красногорск затопила участки и дома СНТ «Речное». Местные жители рассказали, что вода поднималась до вторых этажей жилых домов. Сейчас на месте воду начали откачивать автоцистернами.

На опубликованных кадрах видно, что на месте стоят три большие цистерны, которые при помощи насосов закачивают воду, разлитую на дороге в районе местной церкви.

В администрации городского округа работает оперативный штаб, который внимательно следит за ситуацией в СНТ. По словам начальника управления по развитию территорий Бориса Соловьева, затопления начались ночью и поток воды был очень большой. Главная проблема — узкое русло реки, которое просто не справилось с обилием дождей, в итоге Нахабинка вышла из берегов.

Он отметил, что такие природные катаклизмы для этого района не редкость. Ландшафт этой части Подмосковья неравномерный. Часть домов стоит на холмах, а часть в низинах. Сейчас ситуация полностью под контролем. После откачки воды пострадавшим от стихии жителям помогут откачать воду из домов и очистить участки.

Сегодня пострадал и СНТ «Дубрава» в городском округе Истра. Там причиной прихода большой воды стали засоренные трубы отвода, которые расположены под мостами. Усилиями муниципальных работников и МЧС трубы расчистили. Вода начала спадать. Ожидается, что полностью она сойдет только к вечеру.