Воду из затопленного СНТ в Нахабине начали откачивать автоцистернами
На опубликованных кадрах видно, что на месте стоят три большие цистерны, которые при помощи насосов закачивают воду, разлитую на дороге в районе местной церкви.
В администрации городского округа работает оперативный штаб, который внимательно следит за ситуацией в СНТ. По словам начальника управления по развитию территорий Бориса Соловьева, затопления начались ночью и поток воды был очень большой. Главная проблема — узкое русло реки, которое просто не справилось с обилием дождей, в итоге Нахабинка вышла из берегов.
Он отметил, что такие природные катаклизмы для этого района не редкость. Ландшафт этой части Подмосковья неравномерный. Часть домов стоит на холмах, а часть в низинах. Сейчас ситуация полностью под контролем. После откачки воды пострадавшим от стихии жителям помогут откачать воду из домов и очистить участки.
Сегодня пострадал и СНТ «Дубрава» в городском округе Истра. Там причиной прихода большой воды стали засоренные трубы отвода, которые расположены под мостами. Усилиями муниципальных работников и МЧС трубы расчистили. Вода начала спадать. Ожидается, что полностью она сойдет только к вечеру.