Происшествия 26 марта 2024, 08:35 Реактивные снаряды «Град» нейтрализовали над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили 2 снаряда РСЗО «Град» в Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белгородской области утром 26 марта уничтожили два реактивных снаряда системы «Град». Об этом сообщило Минобороны России.

Атаку пресекли около семи часов утра. По информации военных, киевский режим применил реактивную систему залпового огня «Град».

Реклама

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе два реактивных снаряда», — сообщила пресс-служба.

Ночью в Белгородской области объявили о ракетной опасности и сбили 13 реактивных снарядов RM-70 Vampire. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что их ликвидировали на подлете к Белгороду. Двух жителей поселка Дубовое госпитализировали, мужчины получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

Ростовскую область дважды атаковали 25 марта. Ночью ликвидировали 11 беспилотников, днем — несколько ракет. Обломки упали в поле между Новочеркасском и Батайском.