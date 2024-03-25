Происшествия 25 марта 2024, 16:06 Украинские ракеты сбили в Ростовской области Голубев: силы ПВО сбили ракеты ВСУ между Новочеркасском и Батайском РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны ликвидировали украинские ракеты в небе над Ростовской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском», — написал он.

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Голубев отметил, что российские военные успешно отразили ракетную атаку противника.

«По предварительным данным, обломки ракет упали в поле. Повреждений объектов не зафиксировали. Пострадавших нет. Информация уточняется», — добавил губернатор.

Ранее в понедельник стало известно, что украинские националисты ударом беспилотника нанесли удар по движущемуся грузовому автомобилю «Газель» в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков уточнял, что ЧП произошло на трассе между селом Ясные Зори и поселком Октябрьский, пассажир и водитель транспортного средства не пострадали.