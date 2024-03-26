26 марта 2024, 07:06
Уничтоженными в Белгородской области воздушными целями оказались снаряды RM-70 Vampire
Минобороны: над Белгородской областью сбили 13 реактивных снарядов RM-70 Vampire
Российские силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов RM-70 Vampire. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщила пресс-служба.
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Попытку атаковать объекты на территории России предприняли ночью 26 марта. Украинские военные использовали для этого снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и одноименным районом. Военные, по его словам, поразили 13 воздушных целей. Пострадали два человека в поселке Дубовое в Белгородском районе. Одному мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, другому — аналогичное повреждение, но с открытой раной в районе виска, и ранение живота.
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