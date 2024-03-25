Происшествия 25 марта 2024, 07:29 Военные ликвидировали над Ростовской областью 11 беспилотников Минобороны: над Ростовской областью перехватили 11 БПЛА РИА «Новости»

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В Ростовской области ночью нейтрализовали 11 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области», — заявила пресс-служба.

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По информации военных, киевский режим планировал атаковать объекты на территории России. Для ударов использовали беспилотники самолетного типа.

Ночью произошло возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, которая в числе прочих питала Тихорецкую и Ростовскую высоковольтные линии. Сотрудники потушили огонь и восстановили электроснабжение. Временно отключили два энергоблока. Губернатор Василий Голубев сообщил, что причину возгорания установят позднее. Однако очевидцы заявили Telegram-каналу Baza, что подстанцию атаковали беспилотники.