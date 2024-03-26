Происшествия 26 марта 2024, 03:29 В Белгороде объявили ракетную опасность РИА «Новости»

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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — указали в сообщении.

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Местных жителей призвали по возможности не выходить из дома и не подходить близко к окнам.

По данным Минобороны, российские дежурные средства противовоздушной обороны 24 марта ликвидировали над Белгородской областью 22 запущенных ВСУ реактивных снаряда RM-70 Vampire.

За сутки до этого над регионом уничтожили еще 30 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Под удар ВСУ попали Старооскольский округ и Чернянский район. Один житель Чернянского района получил смертельное ранение, еще двоих госпитализировали с травмами.