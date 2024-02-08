Важное 08 февраля 2024, 14:08 Ракетную опасность объявили в Белгородском районе Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгородском районе

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В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Тем, кто находится дома, рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

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«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Сигнал тревоги предупреждает население об угрозе ракетной атаки. Накануне сирены включали в Белгороде два раза за день. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область беспилотниками и реактивными снарядами, выпущенными из РСЗО RM-70 Vampire.

Гладков сообщал, что системы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородом и Белгородским районом семь воздушных целей. В результате пострадали два человека. Один из них получил баротравму, второй — осколочное ранение головы и контузию.