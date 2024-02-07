Важное 07 февраля 2024, 19:45 Ракетную опасность объявили в Белгороде второй раз за день Гладков: ракетную опасность снова объявили в Белгородском районе РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе снова запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он призвал местных жителей, которые остались дома, не подходить к окнам. Гладков посоветовал спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете или кладовой.

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«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Сирену ракетной опасности включили в Белгороде второй раз за день. Сигнал сработал днем 7 февраля, вечером объявили отбой ракетной опасности.

Вооруженные силы Украины 7 февраля атаковали Белгородскую область реактивными снарядами и беспилотными летательными аппаратами. В результате удара ВСУ по Белгородскому району один человек получил баротравму, у другого мужчины выявили контузию.