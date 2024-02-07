Важное 07 февраля 2024, 17:33 Семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire уничтожили в Белгородской области МО: в Белгородской области уничтожили семь реактивных снарядов Vampire ВСУ РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Очередную попытку террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины пресекли около 16:30. ВСУ использовали для удара реактивную систему залпового огня.

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«Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

Примерно в это же время в Белгороде сработала сирена, оповещающая население о ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытия.

Также 7 февраля под ударом ВСУ оказался город Шебекино. В результате атаки пострадали два человека. Мужчина получил ранения, женщину контузило. С помощью беспилотного летательного аппарата украинские войска атаковали село Волоконовка.