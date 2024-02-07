Важное 07 февраля 2024, 18:10 Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район Гладков: над Белгородом и областью сбили 7 воздушных целей, пострадали двое РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородом и Белгородским районом области семь воздушных целей. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один мужчина получил баротравму, у другого выявили осколочное ранение головы и контузию.

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«[Первому раненому] необходимая медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — указал Гладков.

Губернатор добавил, что осколки повредили 15 автомобилей, в квартирах двух домов выбило окна. Пострадала также территория промышленного предприятия. Оперативные службы работают на месте, подомовой обход территорий продолжается.

В тот же день в результате удара ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области пострадали еще два человека. В одном из цехов местного предприятия пробило кровлю.