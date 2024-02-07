Важное 07 февраля 2024, 18:02 Средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Белгородской области Минобороны: в Белгородской области сбили 2 украинских дрона РИА «Новости»

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Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины сбили в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Украинские войска использовали для атаки дроны самолетного типа. Попытку удара со стороны ВСУ удалось пресечь около 17:20.

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«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в оборонном ведомстве.

Приблизительно в 16:30 российские силы ПВО уничтожили семь снарядов, выпущенных украинскими боевиками из РСЗО RM-70 Vampire. В Белгороде объявили ракетную опасность, население попросили проследовать в укрытия.

Утром 7 февраля ВСУ ударили по городу Шебекино. В результате ранения получили двое сотрудников промышленного предприятия. Пострадавших доставили в городскую больницу.

Ранее из-за атаки ВСУ по селу Новая Таволжанка три дома получили повреждения. В зданиях посекло заборы и фасады, а также выбило окна.