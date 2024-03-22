Происшествия 22 марта 2024, 11:10 Работу насосов приостановили на заваленной шахте в Приамурье РИА «Новости»: грунтовые воды перестали поступать к руднику «Пионер» Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника «Пионер» в Амурской области. Как рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб, работу насосов приостановили.

«Работа по откачке грунтовых вод насосами высокой производительности приостановлена из-за отсутствия грунтовых вод», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

Всего из аварийного участка рудника откачали 1,22 тысячи кубических метров поступающих грунтовых вод.

Ранее спасатели пробурили половину из 262 метров первой разведывательной скважины на руднике «Пионер». Вторая скважина сейчас — около девяти метров, идет подготовка к бурению третьей. На рудник «Пионер» собираются доставить четвертую буровую установку.

ЧП с обрушением породы на руднике «Пионер» в Зейском округе случилось 18 марта. Масштаб обвала на шахте Приамурье оказался больше изначальной оценки примерно в 22 раза. Под завалами до сих пор находятся 13 человек, с их родными и близкими работают психологи. Президент России Владимир Путин поручил сделать все необходимое для спасения людей.

Ранее обстановку у рудника сняли на видео. Замглавы МЧС России Анатолий Супруновский назвал обстановку сложной.