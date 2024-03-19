Власть 19 марта 2024, 13:19 Путин призвал принять все необходимые меры для спасения шахтеров в Приамурье Путин призвал сделать все для спасения людей на шахте «Пионерская» в Приамурье Пресс-служба Следственного комитета

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Владимир Путин призвал принять все необходимые меры для того, чтобы спасти заблокированных на шахте «Пионерская» горняков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Президент дал указание предпринять все необходимые меры и все возможные меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы там, и также для оказаний всей необходимой экстренной помощи», — отметил официальный представитель Кремля.

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Обрушение на участке подземных работ рудника в Зейском районе Амурской области произошло 18 марта. Под завалами оказались около 13 человек, в том числе вахтовые рабочие из других регионов России.

На месте ЧП работают не менее 25 специалистов и четыре единицы техники. Для проведения поисково-спасательной операции туда направили горноспасателей МЧС России. В Амурской области из-за обрушения на руднике ввели режим ЧС.