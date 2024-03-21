Происшествия 21 марта 2024, 12:46 Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза Объемы прорыва на руднике «Пионер» превысили первоначальную оценку в 22 раза Пресс-служба МЧС

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Масштаб обвала на руднике «Пионер» в Приамурье оказался больше изначальной оценки примерно в 22 раза. Операция по спасению горняков продолжается до сих пор, сообщило РИА «Новости».

«По уточненной информации, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров», — процитировало агентство источник в экстренных службах.

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До этого тот же информатор сообщил изданию, что произошел прорыв в девять тысяч «кубов» породы, из которых приблизительно три тысячи вывезли из рудника на поверхность.

ЧП с обрушением породы на руднике «Пионер» в Зейском округе случилось 18 марта. Под завалами до сих пор находятся 13 сотрудников подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

Для спасения застрявших горняков специалисты пробурили скважину в 53 метра. С родными и близкими пострадавших работают психологи.