Происшествия 21 марта 2024, 10:43 Обстановку у шахты «Пионер» в Приамурье сняли на видео МЧС показало на видео обстановку у шахты «Пионер» в Приамурье

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Комплекс работ по поиску и спасению горняков организовали на шахте «Пионер» в Амурской области. В Telegram-канале МЧС опубликовали видео с обстановкой возле рудника.

В ведомстве сообщили, что горноспасатели возводят водоупорные перемычки, непрерывно следят за уровнем воды и монтируют вторую буровую установку. Это необходимо, чтобы не допустить повторного прорыва горной массы.

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«Уже пробурен 71 метр разведочной скважины», — отметили в МЧС.

В ближайшее время на место ЧП доставят оборудование подземного бурения. Оно ускорит прохождение рудника и поможет определить, где находятся люди. Также из Кузбасса планируют доставить станок высокоточного бурения.

Обвал на шахте «Пионер» в Приамурье произошел 18 марта. По предварительной информации, заблокированными оказались 13 горняков. Президент России Владимир Путин поручил сделать все необходимое для спасения этих людей.

Замглавы МЧС России Анатолий Супруновский назвал обстановку на руднике «Пионер» сложной, сообщил RT. Он заверил, что для поиска и спасения горняков предпримут все меры.