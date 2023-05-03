Власть 03 мая 2023, 00:18 Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в городе тренировкой систем ПВО РИА «Новости»

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил природу громких звуков в центре города 2 мая. В своем Telegram-канале он написал, что в это время проводили тренировку систем ПВО.

«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение — прим. ред.) и тренировка наших систем ПВО», — объяснил глава Севастополя.

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Ранее украинские военные попытались атаковать город, отправив туда несколько беспилотников. Их атаку отразили силы Черноморского флота и системы ПВО, рассказал Михаил Развожаев. Он добавил, что военные сбили как минимум один вражеский дрон. Информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил о сбитом БПЛА на западе полуострова, а также призвал жителей сохранять спокойствие.

В конце апреля ВСУ организовали атаку беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе. Два дрона достигли цели, после чего начался пожар. Вскоре возгорание ликвидировали, в процессе задействовали 18 пожарных расчетов и 60 сотрудников МЧС.