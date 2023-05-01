Происшествия 01 мая 2023, 18:21 Беспилотник сбили в западной части Крыма Глава Крыма Аксенов: на западе полуострова силы ПВО сбили беспилотник РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили в западной части Крыма беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — написал он.

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Аксенов также призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил, что доверять стоит только проверенным источникам информации.

Подробности уточняются.

В минувшую субботу, 29 апреля, на нефтебазе в Севастополе произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стала атака нескольких украинских беспилотников. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, это можно считать началом контрнаступления ВСУ. Противник ищет бреши в нашей ПВО, поэтому использует беспилотники, заявил он.

Вечером 30 апреля стало известно, что над Белгородом сработала система ПВО. Как сообщил Telegram-канал Shot, наши военные сбили украинский беспилотник.