Происшествия 01 мая 2023, 18:44 Силы флота вместе с ПВО сбили украинский беспилотник над Севастополем Губернатор Севастополя Развожаев: силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь РИА «Новости»

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке украинских беспилотников на город. В своем Telegram-канале он заявил, что силы флота работают вместе с ПВО и уже сбили один БПЛА.

«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит», — написал он.

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Развожаев добавил, что все экстренные службы Севастополя привели в готовность. Горожан он попросил сохранять спокойствие.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в западной части Крыма силы противовоздушной обороны сбили дрон.

Украинские боевики периодически пытаются атаковать Крым и Севастополь. Одну из последних атак ВСУ совершили 29 апреля. Два украинских БПЛА летели в сторону нефтебазы в Севастополе. Один дрон нашим военным удалось сбить, другой долетел до нефтяного резервуара, в результате чего начался пожар. Никто не пострадал, разрушения в городе также не зафиксировали.