Важное 16 августа 2023, 17:04 Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане Путин: нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане РИА «Новости»

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Необходимо сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва на АЗС в Махачкале и помочь людям. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства принес соболезнования семьям погибших из-за ЧП в Дагестане.

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«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — отметил Путин.

Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить, как оказывают помощь пострадавшим. Зампредседателя правительства сообщила, что травмы при взрыве получили 119 человек, в том числе 20 детей.

Некоторых пострадавших доставили на лечение в Москву. Голикова отметила, что семьям, потерявшим близких, оказывают психологическую помощь, сообщил RT.

Путин также обратился к главе МЧС Александру Куренкову и попросил его оценить ситуацию. Министр сообщил, что в Дагестане развернули оперативный штаб, и все задачи ведомству понятны.

«Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь. Вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьезным образом», — потребовал глава государства.