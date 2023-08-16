16 августа 2023, 10:55
Медики уточнили число погибших и пострадавших при взрыве в Махачкале
ТАСС: при взрыве в Махачкале пострадали 84 человека, 35 погибли
При взрыве в Махачкале пострадали 84 человека. Уточненную информацию со ссылкой на медиков опубликовал ТАСС. Количество жертв ЧП не изменилось — происшествие унесло жизни 35 жителей.
Источник агентства сообщил, что общее число пострадавших составляет на сегодняшний день 84 человека.
Реклама
«Госпитализированы в различные медучреждения 66 человек, включая 16 детей», — добавил он.
В Telegram-канале администрации главы Дагестана также опубликовали оперативные данные на 10:00 16 августа.
«Число погибших в результате взрыва на АЗС не изменилось, в больницах республики остаются 46 пациентов», — подчеркнули авторы сообщения.
Тяжело пострадавших пациентов — 16 человек — доставили в федеральные центры Минздрава и больницы Москвы. Людей перевезли спецбортом МЧС.
Крупный пожар и взрыв в пригороде Махачкалы произошли вечером 14 августа. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать следователи СК России.
Взрыв в Махачкале 14 августа
Реклама
Реклама