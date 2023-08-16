Важное 16 августа 2023, 10:55 Медики уточнили число погибших и пострадавших при взрыве в Махачкале ТАСС: при взрыве в Махачкале пострадали 84 человека, 35 погибли РИА «Новости»

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При взрыве в Махачкале пострадали 84 человека. Уточненную информацию со ссылкой на медиков опубликовал ТАСС. Количество жертв ЧП не изменилось — происшествие унесло жизни 35 жителей.

Источник агентства сообщил, что общее число пострадавших составляет на сегодняшний день 84 человека.

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«Госпитализированы в различные медучреждения 66 человек, включая 16 детей», — добавил он.

В Telegram-канале администрации главы Дагестана также опубликовали оперативные данные на 10:00 16 августа.

«Число погибших в результате взрыва на АЗС не изменилось, в больницах республики остаются 46 пациентов», — подчеркнули авторы сообщения.

Тяжело пострадавших пациентов — 16 человек — доставили в федеральные центры Минздрава и больницы Москвы. Людей перевезли спецбортом МЧС.

Крупный пожар и взрыв в пригороде Махачкалы произошли вечером 14 августа. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать следователи СК России.