09 апреля 2024, 07:26
Противокорабельную ракету «Нептун» уничтожили у побережья Крыма
Минобороны сообщило об уничтожении 4 БПЛА и противокорабельной ракеты «Нептун»
Ночью российские военные нейтрализовали противокорабельную ракету «Нептун» у берегов Крыма, а также четыре беспилотника в Белгородской и Воронежской областях. Об этом сообщило Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты „Нептун“», — объявила пресс-служба.
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Дежурными средствами ПВО ликвидировали по два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Противокорабельную ракету засекли в акватории Черного моря у берегов Крыма.
В Воронежской области ночью объявили об опасности атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении дрона самолетного типа. Жители не пострадали. В Севастополе ночью послышались громкие звуки. Губернатор Михаил Развожаев объяснил их сработавшей системой автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. Объекты инфраструктуры не получили повреждений.
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