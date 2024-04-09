Происшествия 09 апреля 2024, 01:23 Жители Севастополя услышали звуки взрывов над городом Shot: жители Севастополя сообщили о взрывах в Нахимовском районе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Севастопольцы сообщили о громких и похожих на взрывы звуках, доносящихся со стороны Невского района и акватории. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, средства ПВО отразили вражескую атаку. Официальной информации пока не поступало.

Реклама

По данным Минобороны, система противовоздушной обороны ранее уничтожила дрон Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде объявили ракетную опасность.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал молоковоз на трассе в Белгородской области. В результате взрыва дрона повреждение получила цистерна грузовика. Водитель не пострадал.