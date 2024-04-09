Происшествия 09 апреля 2024, 01:38 Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области РИА «Новости»

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В Воронежской области возникла опасность атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом предупредило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие. Тем, кто находится в помещении, необходимо держаться подальше от оконных проемов. Тем, кто оказался на улице, надо зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.

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«Увидели БПЛА — позвоните на 112 и сразу уходите из зоны его видимости», — добавили в ведомстве.

Ранее ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородской районе. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков. До этого Министерство обороны России сообщило о том, что силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.