09 апреля 2024, 01:38
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области
В Воронежской области возникла опасность атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом предупредило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
Жителей региона призвали сохранять спокойствие. Тем, кто находится в помещении, необходимо держаться подальше от оконных проемов. Тем, кто оказался на улице, надо зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.
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«Увидели БПЛА — позвоните на 112 и сразу уходите из зоны его видимости», — добавили в ведомстве.
Ранее ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородской районе. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков. До этого Министерство обороны России сообщило о том, что силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.
Беспилотники
ВСУ
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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