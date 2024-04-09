Происшествия 09 апреля 2024, 02:05 Власти Севастополя объяснили громкие звуки над городом Развожаев: в Севастополе сработала система уничтожения низколетящей цели РИА «Новости»

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Громкие звуки, которые услышали жители Севастополя, оказались результатом работы системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки которые были слышно в городе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали», — уточнил он.

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Развожаев призвал жителей не паниковать и доверять только официальной информации. По его словам, сейчас в городе все спокойно.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что севастопольцы услышали звуки, похожие на взрывы, со стороны Невского района и акватории. По предварительной информации, в городе сработали средства ПВО.

Несколько дней назад в городе отменили воздушную тревогу. Власти также объяснили появление дыма в районе Севастопольской бухты применением военными табельных средств маскировки.