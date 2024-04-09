Происшествия 09 апреля 2024, 04:05 Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Воронежской области Губернатор Гусев: дрон ВСУ уничтожили над Воронежской областью РИА «Новости»

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Силами противовозудшной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили украинский дрон самолетного типа над Воронежской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал», — заявил глава региона.

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Гусев добавил, что последствия на земле еще уточняются. Кроме того, в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотника.

До этого губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что в случае появления дрона им следует сразу уходить из зоны его видимости.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что бойцы ВС РФ взяли небо под свой контроль, уничтожая солдат ВСУ при каждом их появлении. По его словам, российские дроны легко поражают стратегические цели, а украинская ПВО не способна им противостоять.