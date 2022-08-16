«Пропавшую» в ТЦ «Сурмалу» россиянку нашли живой и здоровой

Информацию о пропаже при взрыве в ТЦ «Сурмалу» россиянки МЧС Армении не подтвердило. Она жива и здорова. Об этом сообщило в Telegram-канале посольство России в Армении.

«По сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России Любови Грибовой (Любы Грибовой) 1959 года рождения не подтвердилась. Она жива и здорова», — заявили в дипведомстве.

Взрыв на рынке «Сурмалу» в Ереване произошел 14 августа. Погибли 16 человек, в том числе ребенок. Пострадал 61 человек, имена еще 18 внесли в список пропавших без вести, сообщили «Известия».

Власти города подтвердили, что взрыв произошел в отделе пиротехники. Крупный пожар после него тушили около суток. Очевидцы опубликовали в интернете видео, на котором видны разрушения, темный дым из нескольких точек, огонь и слышны хлопки.

Спасатели опровергли версию о теракте. Министр чрезвычайных ситуаций страны Армен Памбухчян рассказал, что сначала что-то загорелось, пошел дым и только после этого произошел взрыв.