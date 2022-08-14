Кадры взрыва в ТЦ «Сурмалу» попали в Сеть

Взрыву в ТЦ «Сурмалу» предшествовало сильное задымление. Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале «Нового издания».

По данным очевидцев, в результате взрыва погибли несколько человек. В больницы с места происшествия уже доставили семь человек.

На кадрах видно, что в районе ТЦ идет сильный дым. По снимкам с места событий можно предположить, что произошла серия взрывов. Также на кадрах видно, что у одного из зданий обвалилась стена после мощного звука. До этого взрыва из помещения уже валил густой серый дым.

Кроме того, видны разрушения на прилегающей к ТЦ территории. Предварительно, разрушения могли повредить несколько стоящих рядом машин. На одном из видео заметно, что обломки сооружений улетели на несколько метров от эпицентра взрывов.

Журналисты издания сообщили, что, по предварительным данным, на месте взрыва горит склад пиротехники.