МЧС Армении исключило вероятность теракта на рынке «Сурмалу»

В МЧС Армении не рассматривают вероятность теракта на оптовом рынке «Сурмалу», где накануне произошел мощный взрыв. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций страны Армен Памбухчян.

Он пояснил, что при изучении видео со взрывом становится очевидно, что ни о каком терроризме не может быть и речи, написал ТАСС.

«Сначала было какое-то возгорание, потом появился дым, после чего произошел взрыв», — сказал Памбухчян.

По его словам, от очага возгорания пламя быстро перекинулось на легковоспламеняющиеся материалы.

ЧП в пиротехническом отделе рынка «Сурмалу» произошло днем 14 августа. После взрыва начался пожар. В результате погибли шесть человек, более 60 получили травмы, судьба 16 человек остается неизвестной.

Только в понедельник утром спасатели смогли локализовать возгорание, не позволив ему распространиться. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины взрыва. На месте продолжается спасательная операция.